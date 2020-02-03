Число жертв от нового коронавируса в Китае увеличивается

Количество летальных исходов от нового коронавируса в Китае достигло 362.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР подтверждает данные.
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.
«По состоянию на 00.00 2 февраля (время пекинское) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 тысяч 205, состояние 2 тысяч 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 362. В общей сложности зафиксировано 21 тысяча 558 предполагаемых случаев заболевания», — говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Только в воскресенье в Китае было установлено 2 тысячи 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных исходов.
1 февраля правительство Кыргызстана приняло решение временно закрыть границу с КНР.
Источник: 24.kg
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