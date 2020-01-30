СМИ: В России арестовали уроженца КР - за рисунки с угрозами в адрес Путина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест уроженца Кыргызстана по подозрению в нанесении на здания изображений, призывающих к покушению на президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Интерфакс».

Как отмечается, 22-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, квалифицируемых статьями «Вандализм» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

«Расследованием установлено, что неустановленное лицо, имея умысел на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, через Интернет вступило в сговор с неким П., предложив последнему за 5 тыс. рублей изготовить трафарет в виде изображения президента РФ и надписи «Увидишь – убей», после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады неустановленного количества зданий в Петербурге», - пишет издание.

По его данным, не позднее 27 января соучастники нанесли рисунки на шесть зданий. Обвиняемый свою причастность не признает. Согласно решению суда, фигурант будет находиться под стражей до 27 марта. Вопрос о мере пресечения в отношении П. решается.

По данным СМИ, оба фигуранта являются уроженцами Кыргызстана.

azattyk.kg