Гонконгские исследователи разработали вакцину против коронавируса — СМИ

Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса.

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, распространяющегося по миру из Китая, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний университета в Гонконге Юэна Квок-Юнга.

"Мы уже разработали вакцину, но тестирование на животных займет много времени", — сказал Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может продлиться на месяцы, а клинические испытания на людях — по крайней мере еще на год.

Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.

К настоящему времени от нового коронавируса скончались 132 человека, а число заразившихся достигло 5 974. На раннем этапе симптомы заболевания напоминают обычную простуду: у больного повышается температура, начинается кашель.

Коронавирус проник уже в 17 стран, включая Австралию, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Кыргызстане случаев заражения не зафиксировано.

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sputnik.kg