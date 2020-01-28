В Китае более 100 умерших от коронавируса, более четырех тысяч случаев заболевания

В Китае число умерших от нового респираторного вируса возросло до 106, выявлен 1 291 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили власти этой страны 28 января.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае теперь превысило четыре тысячи, сообщила комиссия по вопросам здравоохранения.

Незадолго до поступления свежих данных из Пекина Монголия, Северная Корея и Кыргызстан объявили, что закрывают границу с Китаем. Гонконг и Малайзия также заявили, что вводят запрет на посещение жителями страны китайской провинции Хубэй, где предположительно возник этот опасный вирус.

Между тем центры по профилактике и контролю заболеваемости Соединенных Штатов 27 января рекомендовали путешествующим воздержаться от не вызванных насущной необходимостью поездок в любую часть Китая. Власти Канады рекомендовали отказаться от поездок в провинцию Хубэй, ставшую эпицентром нового вируса.

Китайские чиновники утверждают, что способность вируса к распространению растет. Власти Китая решили приостановить групповые туры по всей стране.

В понедельник Германия подтвердила первый случай заболевания коронавирусом, который может вызывать симптомы, похожие на грипп, и передаваться от человека к человеку. Также сообщалось о случаях заражения коронавирусом на Шри-Ланке, в Малайзии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Сингапуре, Японии, Соединенных Штатах, Франции и Австралии.

По заявлениям властей Китая, первыми заболевшими оказались посетители рынка морепродуктов в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй. Население города составляет около 11 миллионов человек.

azattyk.kg