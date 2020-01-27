В Китае от коронавируса скончались 80 человек, заразились почти 2,8 тыс

Ранее сообщалось о 1 975 зараженных в КНР, 56 из них скончались. Заболевшие есть не только в Китае, но и в других странах, в том числе не азиатских — США и Франции.
В Китае от нового типа коронавируса скончались уже 80 человек, всего им заразились 2 744 жителя страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Ранее сообщалось о 1 975 зараженных и 56 скончавшихся в Китае.
"К 24:00 26 января Госкомитет по вопросам здравоохранения получил информацию о 2 744 новых подтвержденных случаях в 30 регионах. В тяжелом состоянии находится 461 пациент, 80 человек скончались, из больниц выписали 51, число предполагаемых случаев заболевания достигло 5 794", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно статистике, восемь случаев заражения зафиксировано в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.
В других странах зарегистрировали 33 случая заражения: семь — в Таиланде, четыре — в Сингапуре и Австралии, по три — в Японии, Малайзии, Южной Корее, США и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны.
Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
sputnik.kg
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