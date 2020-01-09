Почему Трамп не объявил войну Ирану, предположил Соловьев

Иран в ответ на убийство своего генерала ударил ракетами по американским базам в Ираке.
Президент США заявил, что не хочет использовать военную силу, и пообещал ввести санкции. Известный российский телеведущий предположил, почему Дональд Трамп не объявил войну.
Президент США Дональд Трамп при принятии решений руководствуется интересами, а не принципами, написал в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
Вчера Трамп выступил с речью в связи с атакой со стороны Ирана на американские авиабазы в Ираке. Президент заявил о нежелании использовать военные силы и пообещал ввести дополнительные санкции в отношении Ирана.
"Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций. Санкции воспринимает как метод ведения войны. Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен. Принимая решения, руководствуется скорее интересами, чем принципами", — считает Соловьев.
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением об Иране в окружении министра обороны США Марка Эспера, вице-президента Майка Пенса и военных лидеров в Большом фойе Белого дома в Вашингтоне. США, 8 января 2020 года
По его мнению, Трамп легко играет на повышении ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника.
"Вот уже второй кризис (первый — корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию. Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление... Кажется, что удар неминуем, и... заход на новые санкции", — написал телеведущий.
Также Соловьев напомнил, что в Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) входят три страны: Северная Корея, Иран и Россия.
Ракетные удары со стороны Ирана
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты по американским авиабазам в Ираке. По данным США, в результате атаки американцы не пострадали и никто не погиб.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступает с речью во время встречи в Тегеране. Иран, 8 января 2020 года
Власти Ирана заявили, что приняли соразмерные средства самообороны в соответствии с Уставом ООН. После атаки КСИР предупредил, что любое государство, которое предоставит свою территорию как плацдарм для атак против Ирана, будет целью ответного удара.
Затем Дональд Трамп выступил с заявлением, что США не хотят применять военную силу, и пообещал немедленно ввести дополнительные санкции в отношении Ирана. Также президент Америки призвал страны НАТО быть более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке.
sputnik.kg
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