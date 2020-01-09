В Китае появилась новая болезнь. Похожий вирус в 2000-х убил 800 человек

Пациенты жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Возбудитель и причины появления вируса не установлены до сих пор.



В Китае появился вирус неизвестного типа, пишет "National Geographic Россия".

В конце декабря в городе Ухане провинции Хубэй зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. К 3 января было выявлено 44 случая, причем 11 человек находились в тяжелом состоянии. Более 160 граждан, тесно контактировавших с больными, взяты под наблюдение.

Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов — сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.



​В Гонконге новую форму пневмонии диагностировали у шести человек. Все они незадолго до этого побывали в Ухане. Сегодня болеют 59 человек, в тяжелом состоянии пятеро. Еще несколько пациентов ждут лечения в Сингапуре, среди них трехлетняя девочка. В аэропортах Гонконга и Сингапура введены меры санитарного контроля: пассажиров из Уханя с повышенной температурой отправляют на карантин. Только в Гонконге выявили 16 таких путешественников.



Возбудитель и причины появления вируса не установлены до сих пор. К настоящему времени исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония и другие известные заболевания дыхательных путей. Течение болезни напоминает тяжелый острый респираторный синдром (SARS) — атипичную пневмонию, получившую название "пурпурная смерть". Вирус появился в Китае в 2002 году и регистрировался до июня 2003-го. За это время было отмечено 8 437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения следит за развитием вспышки заболевания в Китае, призывая бросить все силы на поиски возбудителя и способы борьбы с ним.



sputnik.kg