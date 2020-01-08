Кыргызстанцев не было в самолете, потерпевшем крушение в Иране

По информации СМИ, погибли граждане семи стран, включая членов экипажа из Украины. Большинство погибших были гражданами Ирана.

Граждан Кыргызстана не было на борту самолета украинской компании, потерпевшего крушение в Иране, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

Посольство КР в Иране уточнило эту информацию у соответствующих служб ИРИ.

Обломки самолета Boeing 737 после авиакатастрофы на окраине Тегерана. Иран, 8 января 2019 года

Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Он совершал рейс Тегеран — Киев. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. По разным данным, на борту было от 168 до 179 человек.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на борту были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, а члены экипажа — из Украины.

sputnik.kg