Трамп выступит с официальным заявлением

Американский лидер оставил сообщение на своей странице в Twitter во вторник вечером по вашингтонскому времени.

Президент США Дональд Трамп пообещал выступить сегодня, 8 января, с официальным заявлением по итогам ракетной атаки Ирана на американские военные авиабазы в Ираке.

"Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам в Ираке. Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие и каков размер ущерба. Но все хорошо! Я выступлю с заявлением завтра утром", — написал Трамп в среду в Twitter (по вашингтонскому времени публикация была сделана во вторник вечером).

На этом фото, опубликованном полуофициальным агентством Ирана Mehr, военнослужащие иранской армии готовят ракеты во время маневра в Ормузском проливе. Иран, 6 мая 2010 года.

​В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты по американским авиабазам в Ираке. Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман отметил, что Соединенные Штаты примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. После этого секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Соединенным Штатам, а Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в ИРИ, если будут атакованы американцы.

sputnik.kg