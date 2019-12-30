Bloomberg перечислил главные достижения Путина за 20 лет у власти

Основным достижением президента названа его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете.
Международное агентство Bloomberg опубликовало материал, посвященный 20-летнему юбилею президентства российского лидера Владимира Путина.
Как отмечают авторы, за годы пребывания Путина у власти РФ смогла восстановить значительную часть утраченного после распада СССР международного влияния. В частности, президент укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ход войны в Сирии и сделал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке, продал ЗРК С-400 входящей в НАТО Турции, а также заключил крупные оружейные и нефтяные контракты с ключевым американским союзником — Саудовской Аравией.
Основным достижением главы государства агентство назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США тратят на оборону в два раза больше средств, чем Россия на все сразу.
"Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и впервые за 20 лет расширяет свое влияние в Африке", — говорится в публикации.
Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключает Bloomberg.
sputnik.kg
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