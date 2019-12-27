В Грузии накрыли наркокартель — среди подозреваемых кыргызстанцы.

По данным следствия, наркотики изготавливали и продавали в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Грузии.

Полиция Грузии задержала членов международной группировки, занимающейся изготовлением психотропных наркотических веществ, которые продавали через Telegram, сообщается на сайте МВД страны. Среди задержанных, по данным правоохранителей, есть три кыргызстанца.



Большие объемы психотропных наркотиков и лаборатории, где их изготавливали, были обнаружены в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщает Sputnik Грузия. По подозрению в участии в ОПГ задержаны граждане России, Украины, Кыргызстана и местные жители.

При обыске жилья задержанных, а также организованных в разных местах тайников полиция изъяла порядка 21 килограмма наркотика "Альфа-PVP" в виде порошка и около 10 литров в жидком виде. Это новый и потенциально опасный синтетический наркотик. Его стоимость на черном рынке составляет около 6 миллионов лари (примерно 2 миллиона долларов).

В Тбилиси и Батуми полиция изъяла необходимый для изготовления наркотиков лабораторный инвентарь и разные химические вещества.

На основании судебного разрешения тайно велось видеослежение за подозреваемыми.



Изготавливали "Альфа-PVP" гражданин Грузии, который работал в нарколаборатории в Батуми, и гражданин Кыргызстана, чья лаборатория базировалась в поселке Африка (Тбилиси). Готовый наркотик они относили в места, доступные для расфасовщиков, а после отправляли начальству фотографии тайников и их координаты.

Правоохранители также выяснили, что изготовленные кыргызстанцем наркотики забирал гражданин Казахстана, расфасовывал и прятал по разным адресам для курьеров ОПГ. Курьерами были двое граждан КР, они заново расфасовывали "Альфа-PVP" и складывали в тайники для потребителей.

"Следствие установило, что международная организованная группировка наркореализаторов в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Грузии, в частности в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, незаконно изготавливала, хранила и реализовала наркотики в мессенджере Telegram", — говорится в сообщении.

В рамках следствия задержан гражданин Украины, являющийся так называемым региональным менеджером. Он выбирал кадры для организации, привозил в Грузию и координировал их.

По данным полиции, химические вещества, которые были необходимы для изготовления наркотиков, поступали из-за рубежа на имя фиктивной фирмы гражданина России. Затем их прятали в местах, доступных для работников нарколабораторий, а также отправляли начальству фотографии этих мест и их координаты.

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Все обвиняемые общались между собой посредством мессенджера VIPole, в том числе непосредственный руководитель ОПГ и находящийся в Грузии "региональный менеджер".

К настоящему времени задержаны один гражданин Грузии и пятеро иностранцев. Еще один человек уличен в совершении преступления. В случае подтверждения вины задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

В июле текущего года правоохранители Кыргызстана, Казахстана и России задержали в Бишкеке 19-летнего парня, подозреваемого в распространении "Альфа-PVP". У него изъяли 1 килограмм 12 граммов наркотика на сумму более 3,5 миллиона сомов.

sputnik.kg