Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Глава республиканцев заявил, что сенат вернется c рождественских каникул 6 января, а до этого времени голосований пока не планируется.

Глава США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.

​"После того, как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них (демократов — ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!" — заявил Трамп.

Он напомнил, что ни один республиканец не проголосовал за импичмент.



​"Республиканцы никогда не были столь едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят идти на суд!" — написал Трамп.



По информации РИА Новости, формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что сенат вернется c рождественских каникул 6 января, и до этого времени голосований не запланировано.

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.

sputnik.kg