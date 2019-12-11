В новом году у миллионов пользователей во всем мире отключат WhatsApp

Разработчики отмечают, что поддержка старых платформ невозможна из-за предстоящих улучшений мессенджера.
В 2020 году у миллионов пользователей во всем мире будет отключено популярное приложение WhatsApp, сообщает The Daily Mail.
"С начала следующего года приложение перестанет работать на Windows Phone, с февраля мессенджером не смогут пользоваться люди, у которых смартфон на базе Android ниже версий 2.3.7 и iPhone с операционной системой ниже iOS 8", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что поддержка старых платформ невозможна из-за предстоящих улучшений мессенджера. Приложение будет работать на устройствах с версией Android 4.0.3 и выше, iOS 9 и выше, KaiOS 2.5.1 и выше, а также на JioPhone и JioPhone 2.
Разработчики подчеркнули, что в последнее время социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp часто подвергаются глобальным сбоям, при которых пользователи не могут отправлять или получать изображения и видео.
sputnik.kg
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