Путин заявил, что убитый в Берлине организовал теракты в метро Москвы

Более трех месяцев назад в Берлине был убит гражданин Грузии. В преступлении подозревают россиянина. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать содействие в расследовании.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был боевиком и одним из организаторов взрывов в московском метро, пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на переговорах с российским лидером попросила его о содействии в расследовании преступления.

"Вы сказали об убийстве грузина, это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек был у нас в розыске. Он — боевик, причем очень жесткий и кровавый", — заявил Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита "нормандской четверки".

Глава государства напомнил, что только в результате одного из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.

"Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", — добавил Путин.

Он также сказал, что Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать организатора взрывов в метро, но не нашла понимания.Ночью в Париже решалась судьба Донбасса — итоги встречи "нормандской четверки"

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены орудие убийства и, предположительно, велосипед, "на котором подозреваемый пытался скрыться".

В прошлую среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства и вынуждена принять ответные меры.



sputnik.kg