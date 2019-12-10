Путин сказал, что думает о решении WADA против России

Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило РФ от мировых соревнований и запретило спортсменам выступать с флагом и гимном их родины.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от главных международных соревнований, пишет Р-Спорт.

Он заявил, что это решение противоречит Олимпийской хартии, потому что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

"Так повелось еще со времен римского права <...> Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", — сказал глава государства на пресс-конференции в Париже по итогам саммита "нормандской четверки".

По словам Путина, решение о коллективном наказании свидетельствует о том, что в его основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а "соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими".

Известные спортсмены критикуют решение WADA отстранить Россию на четыре года от соревнований и заставить атлетов выступать без флага и гимна своей родины.

Президент отметил, что у Москвы есть все основания подать в суд.

"То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — нет претензий к Олимпийскому комитету России, а если к нему нет претензий, страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия", — подчеркнул Путин, добавив, что решение исполкома WADA необходимо проанализировать.

Вчера исполнительный комитет WADA на четыре года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх. Допущены будут только "чистые" спортсмены, которые выступят без флага и гимна своей родины. РФ намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитраже в Лозанне (Швейцария).



sputnik.kg