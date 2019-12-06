Трампу предъявят обвинения с целью импичмента. Что ответил Белый дом

Как ранее заверяла спикер нижней палаты американского парламента, попытки демократов объявить импичмент президенту не имеют ничего общего с политикой.



Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о предъявлении обвинений с целью импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Законодатель отметила, что обратилась к комитету по судебным делам с просьбой подготовить соответствующие документы, где должны быть сформулированы все пункты обвинения.

"Президент не оставляет нам другого выхода, потому что вновь пытается "подорвать" выборы для собственных политических нужд. Он превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер выборов. На кону наша демократия", — сказала Пелоси в телеобращении.

Ранее она заверила журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне, что попытки демократов объявить импичмент главе государства не имеют ничего общего с политикой.

В свою очередь пресс-служба Белого дома подготовила ответное заявление.



"Спикер Пелоси сделала именно то, что всегда и делает — игнорирует потребности американского народа и продвигает свои эгоистичные политические интересы. Фиктивный импичмент демократов — это вопиющая, однобокая партийная попытка отменить результаты свободных и справедливых выборов. По собственному признанию демократов, они должны "импичмент президенту", потому что не могут повлиять на результаты волеизъявления американского народа", — отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой.

В свою очередь на сайте комитета Палаты представителей по судебным делам сообщается, что улики будут представлены 9 декабря.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление этой помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

Демократы рассматривают возможность предъявить президенту ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. Если контролируемая демократами Палата представителей проголосует за импичмент, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа — республиканцы, которые пока не намерены отстранять его от власти.



sputnik.kg