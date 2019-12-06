Делегаты форума «Россия – Исламский мир»: «Дружить надо по всем направлениям»

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 28 ноября начало работу V ежегодное заседание Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия — Исламский мир».

Главная тема заседания ГСВ в этом году — «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». В работе заседания ГСВ «Россия — исламский мир», посвященного 50-летию организации исламского сотрудничества и 90-летию выдающегося российского политического деятеля Евгения Примакова, приняли участие представители ряда регионов России и зарубежья. В их числе Башкортостан, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, а также Киргизия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Таджикистан, Тунис, Пакистан.

Ежегодное заседание ГСВ является не только традиционным, но и одним из важных форумов повестки взаимоотношений России и международного мусульманского сообщества. Участники встречи делятся своими знаниями и опытом, обсуждая наиболее актуальные проблемы и вызовы исламского мира. Члены ГСВ стремятся выработать наиболее эффективные инструменты и методы по их решению.

«Я представляю Центр исламской цивилизации Узбекистана, где являюсь директором. Это новая организация, которая как раз будет заниматься налаживанием связей со всеми исламоведческими, научными центрами, в том числе и с российскими. Думаю, что перспективы большие, потому что все мы выходцы из одной системы, и все мы проживаем на постсоветском пространстве, и у всех много вопросов, в том числе в области взаимоотношений религий, конфессий, толерантности. У нас есть чем обменяться, есть о чем подискутировать, в особенности, с аналогичными организациями мусульманских регионов России, в том числе и Башкортостана», — сказал директор Центра, член ГСВ «Россия – Исламский мир» Шоазим Миноваров.

По его словам, в Ташкенте – столице Узбекистана, очень много уроженцев Республики Башкортостан.

«Мы всегда дружили и дружим, считаем, что мы родные, что мы братья. У нас уже по линии экономики идет активное взаимодействие с Башкортостаном. Что касается культурной и религиозной сферы – конечно, будем их развивать. В Уфе, в Исламском университете, обучаются наши ребята, а у нас обучаются представители Башкирии. Город Бухара и позже Ташкент — они даже в эпоху прежнего режима поставляли религиозные кадры для всего бывшего Советского Союза, и сейчас это продолжается. Мы будем продолжать это сотрудничество в области духовного образования», — сообщил собеседник информагентства.

Что касается ситуации с выстраиванием взаимодействия между религиозными и светскими структурами, то, по словам Шоазима Миноварова, студенты в Уфе получают среднее светское образование, а затем поступают в Российский исламский университет ЦДУМ России.

«Я сегодня разговаривал с уфимскими студентами. Они, как и должно быть, не ограничиваются только доктриной ислама, только религией. Они получают среднее светское образование, потом приходят в университет. Это очень хорошо для правильного направления, для правильного выбора. У нас то же самое – в Узбекистане очень давние традиции религиозного образования. Сейчас наш президент дал указание реформировать, то есть создать единую цепочку от среднего духовного образования до высшего. Нам есть чем обменяться в сфере образования, поделиться с Россией – будем работать в этом направлении. Исторически сложилось, что мы дружим – мы соседи, у нас общая вера. Связи воссоздаются: дружить надо по всем направлениям», — подчеркнул Шоазим Миноваров.

Россия является надежным и последовательным партнером и союзником исламского мира. Именно в Башкортостане, на стыке Европы и Азии, сложился ведущий в стране центр развития российского ислама и мусульманского образования.

Как заявил агентству «Башинформ» государственный и политический деятель Киргизии, бывший Генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманадиев, отношения между исламскими центрами Киргизии и России развиваются достаточно плодотворно.

«В Башкортостане учатся представители Киргизии в соответствующих духовных семинариях и училищах. Поэтому, думаю, что проблем нет по поводу контактов, и, разумеется, хотелось бы, чтобы контакты расширялись, становились более углубленными. Потому что, как мне кажется, не только между центрами Киргизии и России, но и многими другими центрами, не только стран СНГ, стоят очень серьёзные задачи. Например, по решению проблем, связанных с активизацией нашей совместной борьбы против терроризма и радикального экстремизма. Еще одна важная задача – в мягкой форме нивелировать возможности нетрадиционных церквей, различного рода радикальных течений, которые присутствуют как в России, так и в Киргизии. Эти задачи мы могли бы совместно решить», — заявил представитель Киргизии.

Также он подчеркнул, что религиозное обучение не должно ни в коем мере мешать или противодействовать светскому образованию.

«Это одна из важнейших задач в исламской среде. Главное – понимать, что такое светское образование. Здесь нужно учитывать опыт древних исламских государств, таких, например, как Египет. И у России огромный опыт работы с исламским миром в сфере, касающейся проблемы исламского религиозного образования и его сочетания со светским образованием. По моему мнению, самая главная задача религиозного образования – это очищение его от разного рода наростов, связанных с тем, что молодые люди вовлекаются в «нехорошие» организации», — добавил спикер.

Как сообщалось ранее, в рамках форума планируется провести пленарное и три рабочих заседания, выставки по инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, состоится торжественное вручение международной премии имени Евгения Примакова. Участники мероприятия ознакомятся с книжной выставкой научно-богословских трудов, изданных в России. Почетными гостями форума, в частности, станут: заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

Источник: http://www.bashinform.ru/