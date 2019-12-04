Названы 8 продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака

Ученые внесли в список кофе — он снижает опасность возникновения цирроза печени на 25 процентов, а также уменьшает риск заболевания рака печени на 40 процентов
Ученые назвали восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака, сообщают "Известия".
В список вошли яблоки, которые содержат полифенолы — соединения, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания и инфекции. Они обладают противоопухолевыми свойствами. По данным, опубликованным в 2018 году в журнале "Анализ продуктов питания и медикаментов", яблочный полифенол флоретин способен значительно подавлять рост клеток рака молочной железы, но не влиять на нормальные клетки.
В материале упоминаются крестоцветные овощи — брокколи, цветная и белокочанная капуста. Они содержат сульфорафан, который способен сокращать рост раковых клеток и запускать процесс гибели клеток в раковых опухолях.
В список также вошли морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп.
В моркови содержится бета-каротин, который играет важную роль в поддержке иммунной системы. Рыбий жир содержит жирные кислоты, останавливающие в организме процессы воспаления.
Употребление в пищу кетчупа, томатного сока, томатной пасты и других продуктов из вареных помидоров существенно снижает вероятность развития рака предстательной железы. По мнению ученых, важную роль в этом играет содержащийся в помидорах антиоксидант ликопин.
Кофе снижает опасность возникновения цирроза печени на 25 процентов, а также уменьшает риск заболевания раком печени на 40 процентов.
sputnik.kg
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