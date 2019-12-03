Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Что это значит

Новый закон стал ответной мерой на действия властей западных стран в отношении российских медиа. В частности, телеканал RT был признан иноагентом в США.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ–иноагентов, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, получающие финансирование из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

Государственная Дума приняла закон на прошлой неделе. Согласно ему, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за границы, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.

Кроме того, законом вводится обязанность иностранных СМИ-иноагентов учреждать российское юридическое лицо для распространения своей информации через него, а также возможность признавать лицами, выполняющими функции иностранных агентов, также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации иностранных СМИ-иноагентов и финансируются иностранными лицами или связанными с этими иностранными лицами.

Законом предусматривается возможность блокировки интернет-ресурса иностранного СМИ-иноагента при нарушении правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Как отмечается, новый федеральный закон является исключительно зеркальной (ответной) мерой на действия западных стран. Он предусматривает административный штраф от 10 тысяч до 100 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до 5 миллионов рублей — для юридических.

Предполагается, что под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Законопроект не затронет российские СМИ.

Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Согласно тексту документа, иноагентами могут быть признаны массмедиа, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения были внесены в статью 6 Закона "О средствах массовой информации РФ". Поправки о статусе СМИ — иностранных агентов стали вынужденной мерой в ответ на притеснение российских медиа в США, в частности, признание RT America иностранным агентом.



sputnik.kg