Судья отменил красивый гол в матче, потому что мяч попал в него. 

Отменой взятия ворот эпизод не закончился: арбитр решил удалить возмущенного игрока, отличившегося голом.
В Германии судья решил отменить красивый гол из-за того, что мяч перед этим попал в него, сообщает Eurosport.
Редкий случай произошел в матче второй Бундеслиги между "Ганновером" и "Дармштадтом".
В одной из атак "Ганновера" после навеса мяч попал в защитника, затем в судью, а от арбитра отскочил к Марку Штендере, который вколотил шикарный гол из-за пределов штрафной.
Далее рефери обратился к системе VAR и отменил взятие ворот. Штендера стал возмущаться и увидел перед собой красную карточку.
Eurosport отмечает, что судья формально действовал по правилам — после контакта мяча с собой он присудил спорный мяч. Но болельщики в соцсетях были против отмены гола-красавца.
"Если вы ненавидите VAR, то посмотрите, какой гол только что отменили просто потому, что мяч попал в судью", — сказал один из фанатов.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Дармштадта".
sputnik.kg
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