Что говорили о Матраимове его брат, Жээнбеков и Атамбаев

Здесь собраны высказывания депутата ЖК Искендера Матраимова, президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева об экс-зампреда таможни Райыме Матраимове.

Напоминаем об этих высказываниях на фоне резонансного расследования коллег.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов был возмущен, что СМИ пишут негативно про его брата — бывшего замглавы ГТС Райыма Матраимова.



В интервью газете "Азия ньюс" в конце июля текущего года Искендер Матраимов говорил, что бизнес его семьи связан с торговлей и его расцвет пришелся на 1990-2000 годы. С его слов, Райымбек Матраимов передал весь бизнес в доверительное управление, так как был госслужащим.

Тогда он обвинил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в том, что Райымбека Матраимова "намеренно очерняют". Аргументировал тем, что до инаугурации Атамбаев якобы отдал распоряжение тогдашнему премьеру Сапару Исакову уволить его брата с поста замглавы таможни.

"До президентских выборов мы были семьей, которая тихо работала, занималась бизнесом и служила государству, не причиняя ему вреда", — говорил Искендер Матраимов.

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Также он рассказывал о своем богатстве. В прямом эфире "5 канала" он говорил, что его супруга — предприниматель с 1995 года, а сын тоже бизнесмен. Кроме этого, сказал, что в фонд "Исмаил Ата", названный в честь их отца, поступают деньги от людей, занимающихся благотворительностью. По данным Финпола, с 2014 года в указанный фонд поступило 1,4 миллиона долларов.

Искендер Матраимов также сообщал, что его брату Райыму на то время поступало предложение от турецкого холдинга занять руководящий пост.

Что говорил Жээнбеков

На первой пресс-конференции Сооронбая Жээнбекова на посту президента у него спросили, как он относится к Матраимову, которого в обществе называют приближенным главы государства. Он заявил, что братья Матраимовы в течение 15 лет работали на пользу Социал-демократической партии Кыргызстана.

"В течение восьми лет на Матраимова не обращали внимания, а как я стал президентом, сразу начали говорить, что он мой приближенный. Он до меня работал, недавно судился с правительством по поводу увольнения и выиграл. Теперь это решение приписывают мне. Он был хороший, а когда я занял кресло президента, стал плохим. Разве это поддается логике?" — спросил президент.

Что говорил Атамбаев

Алмазбек Атамбаев стал критиковать Райымбека Матраимова только когда ушел с поста президента. В заявлениях он обвинял бывшего замглавы таможни в коррупции и называл клан Матраимовых "кошельком нынешнего президента".



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Также Атамбаев комментировал информацию в СМИ о том, что был в близких отношениях с Матраимовым.

"В СМИ говорят, что я распивал чаи с Райымом Миллионом. Я видел этого Райыма Миллиона всего один раз — в доме Курсана Асанова (замглавы МВД КР. — Ред.) в 2010 году. Там мне много кто чай наливал. У меня хватало своих забот — Ош и Джалал-Абад сгорели, ни света, ни денег", — сказал Атамбаев 8 июня на митинге СДПК.

История вопроса

С поста замглавы ГТС Райыма Матраимова снял в ноябре 2017 года премьер-министр Сапар Исаков (с формулировкой "выражение недоверия"). Бывший чиновник, также известный по прозвищу Райым Миллион, подал судебный иск о восстановлении в должности и выиграл дело в трех инстанциях (правительство дважды обжаловало решение).



На фоне судебных разбирательств по поводу увольнения Матраимов также стал фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело уже с начала этого года.

Между тем к делу подключились журналисты: радио "Азаттык" опубликовало расследование о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов компаниями, которые могут быть связаны с семьей Матраимовых.

Вчера вечером было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет документов, как утверждается, передать не успел.



sputnik.kg