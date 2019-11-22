Стало известно, сколько золота добыто за всю историю человечества

Специалисты рассказали, что, если переплавить все золото, когда-либо добытое в мире, получится куб с ребром длиной 21 метр.

За всю историю человечества на конец 2017 года количество добытого золота составило 190 тысяч 40 тонн, сообщает Всемирный совет по золоту на своем сайте.

"В это количество входят и исторические золотые артефакты, и добыча золота по всему миру, которая составляет 2,5-3 тысячи тонн в год. Если переплавить все золото, когда-либо добытое в мире, то получится куб с ребром длиной 21 метр", — рассказали специалисты.

На месторождении Джеруй в Таласской области начались взрывные работы

На Джеруе начали взрывные работы для добычи руды. Фото

Кроме того, во Всемирном совете по золоту отметили, что из общего количества добытого за всю историю человечества драгметалла две трети извлекли с 1950-го по 2017 год. На сегодня практически половина золотого запаса Земли содержится в ювелирных украшениях, а это 47,7 процента.

В последние годы темпы добычи золота только растут, но эксперты предполагают, что в предстоящие 8-10 лет они замедлятся в разы. По предварительным данным Всемирного совета золота, в недрах Земли находится еще примерно 54 тысячи тонн драгоценного металла.

sputnik.kg