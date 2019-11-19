Массовой дракой завершили матч российские футболисты

После окончания матча 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион) группы «Юг» между астраханским «Волгарем» и махачкалинским «Легионом Динамо» игроки устроили массовую драку.
Об этом сообщило РИА Новости.
В массовой драке участвовали даже запасные футболисты и работники клуба.
Окончание матча "Волгарь" (Астрахань) - "Легион-Динамо" (Махачкала)
Матч завершился со счетом 1:1. В ПФЛ заявили, что по факту драки проведут расследование.
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