Facebook больше месяца ограничивает зрителей документального канала RT

Руководство телеканала направило запрос в отдел техподдержки сервиса, но ответа о причине блокировки пока не получило.
Социальная сеть Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала на английском RTD в ленте новостей, сообщает RT.
Блокировка началась пять недель назад и продлевается каждую неделю. RT направил запрос в техподдержку Facebook, однако ответа не получил.
"Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook", — говорится в сообщении.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что сотрудники телеканала несколько раз подавали запрос к модераторам Facebook, пытаясь узнать, в связи с чем введены ограничения.
"Но модераторы Цукерберга молчат. Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", — заявила она.
Ранее Facebook заблокировал одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
В сентябре главному редактору RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook на три дня "за нарушение стандартов сообщества". Впоследствии соцсеть признала блокировку аккаунта ошибкой.
sputnik.kg
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