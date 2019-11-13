Трамп предложил Эрдогану сделку на $ 100 млрд, пишут СМИ. Что в обмен?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп направил письмо турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. В нем было два обещания в обмен на уступки Анкары, утверждает газета.

Президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает американское издание Washington Post.

Как отмечают источники газеты, помимо сделки, речь идет об обходе санкций, которые США пообещали ввести против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Эти два предложения — по сделке и обходу санкций — были в письме, которое на прошлой неделе отправил Трамп Эрдогану.

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит часть международных учений Центр-2019, в ходе которого свои боевые возможности продемонстрировали ракетные комплексы С-300 и С-400.

В ответ Турции предложено заявить о своей приверженности соглашению о прекращении огня в Сирии от 17 октября и решить вопрос с С-400 в пользу США.

Как полагает издание, это предложение Трампа приведет "в бешенство" часть конгрессменов, которые в прошлом месяце голосовали за введение санкций против Турции.

Отметим, что Эрдоган должен посетить США с визитом 12-13 ноября.

Поставки новейших систем ПВО вызвали кризис в отношениях между Турцией и США. С-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае США грозились задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.



sputnik.kg