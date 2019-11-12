Назарбаев предложил организовать встречу тет-а-тет Путина и Зеленского

Новости Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

«Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. – Прим. ред.).

Считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – сказал он на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб». Украинский лидер, по словам Назарбаева, уже согласился на встречу на «нейтральной площадке». «Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос», – заключил политик.

Отношения Москвы и Киева, напомним, остаются напряжёнными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны. Казахстан ранее уже принимал у себя многосторонние переговоры – в 2017 году. Там состоялись встречи по урегулированию гражданского конфликта в Сирии.

delo.kg