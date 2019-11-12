В Москве кыргызстанца доставили в полицию за то, что он отказался везти пьяного пассажира

Заявление на таксиста из Кыргызстана написал сам клиент
В Москве гражданина Кыргызстана, работающего таксистом, задержали полицейские за то, что он отказался везти пьяного пассажира. Об этом в социальной сети рассказала юрист, глава правозащитной организации «Утро мира» Валентина Чупик.
«Исаков Айзат, гражданин Кыргызстана, таксист, подвергся нападению пьяного нациста-пассажира, который его оскорблял по национальному признаку и пытался драться, - написала она. - После чего именно этот пьяный пассажир вызвал полицию и написал заявление на кыргыза, на которого сам напал! И теперь кыргыза задерживают в ОВД Зюзино, и объяснить своих действий дежурный Гомонков не может. А дежурный УВД ЮЗАО Углов не хочет представляться, и жалобу принимать не хочет. А до ГУВД дозвониться невозможно!».
Автор публикации приложила скриншоты переписки с мигрантом, который попал в данную ситуацию. Кыргызстанец не понимал, за что его задержали, а также не знал, как ему поступить. В итоге с помощью юриста мигранта отпустили, однако он пробыл в отделении полиции несколько часов.
VESTI.KG
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