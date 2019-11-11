Путин призвал продвигать русский язык за рубежом

Усиление позиций России на мировой арене и улучшение ситуации внутри страны - необходимые факторы для привлечения иностранцев к изучению русского языка.

Об этом Владимир Путин заявил во время заседания президентского совета по русскому языку в Кремле. В ходе мероприятия глава государства упомянул "пещерных русофобов", которые объявили войну языку, а также государства, где целенаправленно ущемляются права русскоязычного населения. Для защиты людей от "языкового геноцида" необходимы переговоры на высшем уровне и помощь международных структур, заявил "Известиям" советник главы РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.





Право на язык





В Кремле 5 ноября можно было встретить не только министров, регулярно докладывающих президенту о ситуации в стране, но и ведущих российских филологов, лингвистов и писателей. Перед началом мероприятия участники заседания собрались в Гостевом подъезде, где за чашкой кофе обсуждали настоящее и будущее русского языка. Спокойно пообщаться с коллегами не удавалось только советнику президента Владимиру Толстому. Журналисты по очереди подходили к нему, чтобы задать вопросы - возможность пообщаться с праправнуком великого писателя появляется не каждый день.





Несмотря на серьезную тему, заседание совета не было лишено ярких моментов. Одно только заявление Владимира Путина о "пещерных русофобах", которые объявляют войну русскому языку, добавило мероприятию нужной остроты. По словам главы государства, сегодня РФ сталкивается с попытками искусственно и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию.





- К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память, - подчеркнул президент.





Эта проблема касается не только Украины, где с 2014 года прослеживается систематическое ущемление прав русскоговорящего населения, но и некоторых стран Евросоюза. В частности, языковыми законами "славится" и соседняя Латвия.





- Любые формы дискриминации по национальному признаку не красят страны, в которых это происходит. Славу богу, нет никакой дискриминации украинского языка в России. У нас свободно изучаются все языки вне зависимости от внешнеполитических отношений нашего государства с другими странами, - заявил "Известиям" Владимир Толстой.





Для решения проблемы необходимы переговоры на высшем политическом уровне, уверен он. Также возможны обращения в ООН и другие международные структуры, которые должны следить за исполнением определенных хартий.





- Есть международное право, которое должно защитить людей, подвергающихся языковому геноциду, - подчеркнул советник президента.





На заседании затрагивался и вопрос популяризации русского за рубежом. Этому, по мнению президента, будет способствовать усиление позиций России на мировой арене. Интерес к изучению языка будет возрастать по мере роста благосостояния страны, уверен он.





- Тогда и интерес к языку будет. Не будет этого - не будет [интереса к языку], хоть тресни! Хоть у нас еще два-три Толстых появятся и четыре Пушкиных - будут переводить просто и все, это 100%, - считает глава государства. - А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык.





С мнением президента согласны и в академических кругах.





- Чем лучше мы будем жить, чем мы будем богаче и умнее, тем больше людей будут изучать русский язык. В конце 40-х годов не было вопросов, кто победил. И когда открылся первый подфак, то студенты поехали в СССР огромным и неостановимым потоком, - заявила "Известиям" профессор МГУ, член совета Любовь Фарисенкова.





Экономические возможности страны, безусловно, играют важную роль в привлечении внимания к языку. К примеру, популярность русского сейчас заметно растет в балканских странах, на территории которых успешно действуют крупные российские корпорации, объяснил балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В этих компаниях зачастую работают местные жители, для которых русский язык не просто культурное дополнение, а необходимый навык для движения вверх по карьерной лестнице.





Для популяризации языка за рубежом необходимо поддерживать русские дома и центры, добавила профессор МПГУ, член Совета Наталия Николина. Важно организовывать летние школы и специальные курсы для иностранцев, а также издавать новые словари и пособия, пояснила она "Известиям".



Источник - Известия

