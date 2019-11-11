В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Lenta.ru со ссылкой на Eastday.com.
"Калининград - это небольшое место, это всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы", - отмечает китайский портал.
Согласно Eastday.com, в ответ на подобные действия Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам европейских стран, что автоматически трансформирует конфликт из регионального в глобальный.
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
"Калининград - это небольшое место, это всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы", - отмечает китайский портал.
Согласно Eastday.com, в ответ на подобные действия Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам европейских стран, что автоматически трансформирует конфликт из регионального в глобальный.
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