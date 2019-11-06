Путин поручил сберечь русский язык от «русофобов, маргиналов и националистов»

Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство.

Делают это, по его словам, «пещерные русофобы», «маргиналы» и «агрессивные националисты». Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку, стенограмма выложена на сайте Кремля.

Президент не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит. Но поручил скорректировать действующие в России законы «О государственном языке» и «О языках народов России» и создать «единый корпус словарей и справочников», согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари, он не сообщил.

Русский язык входит в десятку самых распространённых языков в мире, является государственным языком в России, Беларуси и имеет статус официального в Казахстане и Кыргызстане.

До 2018 года русский был региональным языком в девяти регионах Украины. Позволявший это закон был признан неконституционным, новый закон о функционировании украинского языка не предусматривает существование региональных языков. В июле глава МИД России Сергей Лавров обсуждал с представителем ОБСЕ вопрос о положении русского языка в Эстонии и Латвии, где приняты законы, предусматривающие перевод русскоязычных школ на обучение на государственных языках, ранее сообщил российский МИД.

azattyk.k