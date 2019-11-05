США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения.

США полностью выйдут из соглашения через год после уведомления. Госсекретарь Штатов пояснил, чем был ранее недоволен президент Дональд Трамп.

США официально уведомили Организацию Объединенных Наций, что они выходят из Парижского соглашения по климату, сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря Штатов Майка Помпео, уже начался процесс выхода из документа. Выход вступит в силу год спустя после уведомления.

Помпео напомнил, что президент Дональд Трамп принял такое решение в связи с "несправедливым экономическим бременем", возложенным на США.



Как сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, уведомление США о выходе из соглашения получено.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016-го. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Кыргызстан. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты на выброс парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.

В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.



sputnik.kg