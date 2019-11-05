У россиянки в обуви нашли золота на 5 млн рублей — выдала походка

Подозрительную походку гражданки России заметила сотрудница таможни на границе с Китаем. Найти ценную контрабанду помог металлоискатель.

В Чите задержали россиянку, у которой в кроссовках было почти два килограмма золотых слитков на 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

По информации Читинской таможни, она попыталась эти слитки вывезти в Китай. Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно.

"Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков из желтого металла общим весом 1 килограмм 863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что они отлиты из золота. Их оценочная стоимость — более 5 миллионов рублей", — сообщили в таможне.

Уточняется, что слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.

Девушка объяснила, что золотые слитки перевозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении гражданки России возбуждено дело по статье 226.1 "Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов" Уголовного кодекса России, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

sputnik.kg