У россиянки в обуви нашли золота на 5 млн рублей — выдала походка

Подозрительную походку гражданки России заметила сотрудница таможни на границе с Китаем. Найти ценную контрабанду помог металлоискатель.
В Чите задержали россиянку, у которой в кроссовках было почти два килограмма золотых слитков на 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
По информации Читинской таможни, она попыталась эти слитки вывезти в Китай. Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно.
"Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков из желтого металла общим весом 1 килограмм 863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что они отлиты из золота. Их оценочная стоимость — более 5 миллионов рублей", — сообщили в таможне.
Уточняется, что слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.
Девушка объяснила, что золотые слитки перевозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении гражданки России возбуждено дело по статье 226.1 "Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов" Уголовного кодекса России, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
sputnik.kg
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