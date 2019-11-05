Владимир Путин уволил 11 генералов

Президент России уволил 11 генералов ряда силовых структур.
Вместе с тем глава России присвоил 16 сотрудникам МВД звания генералов.
Кого уволил президент РФ:
Сергея Власова – генерал-майора, главу управления информационных технологий и связи МЧС.
Владимира Дёжкина – генерал-майора, замдиректора службы департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.
Александра Еремеева – генерал-майора, начальника Главного управления МЧС по Крыму.
Руслана Ибиева – генерал-лейтенанта юстиции, руководителя четвертого следственного управления ГСУ СК.
Михаила Лихачёва – генерал-майора, начальника Главного управления МЧС по Кировской области.
Максима Максименко – генерал-майора, директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.
Александра Мельникова – генерал-майора, первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД.
Ефрема Романова – генерал-майора, главного инспектора МВД. Игоря Трифонова – генерал-майора, министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.
Юрия Алтынова – генерал-майора, руководителя управления МВД по Тюменской области.
Сергея Журавлева – генерал-майора, замначальника столичного управления МЧС.
delo.kg
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