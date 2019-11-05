Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

#TeamTrees — это кампания, целью которой является высадка 20 млн деревьев.

По мнению авторов проекта, подобная мера должна значительно уменьшить количество углекислого газа в атмосфере. Однако далеко не все согласны, что такая стратегия будет успешной, пишет «ПМ».

Недавно ютубер Джимми Дональдсон, также известный как MrBeast, в сотрудничестве с фондом Arbor Day запустил необычную кампанию — #TeamTrees. Согласно веб-сайту кампании, их цель — высаживание миллионов новых деревьев, потому что «восстановление лесов имеет глобальный потенциал по смягчению последствий изменения климата по сравнению со всеми другими природными климатическими решениями».

Они ссылаются на исследование 2017 года, опубликованное в журнале PNAS, в котором говорится, что лесовосстановление — процесс посадки новых деревьев — будет лучшим средством предотвращения повышения температуры Земли более чем на 2 градуса Цельсия.

Логика довольно проста: деревья берут углекислый газ (CO2) из воздуха, чтобы расти и производить пищу посредством фотосинтеза, и при этом выделяют кислород как часть этого процесса. Таким образом, если посадить достаточное количество деревьев, они теоретически могли бы поглотить достаточно CO2, чтобы обуздать изменение климата.

К сожалению, это не так просто.

И первая проблема — это недостаток места. Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет. Но многие ученые не согласны с этими цифрами и считают, что потенциал деревьев преувеличен. Одна группа исследователей и вовсе заявила: «Утверждение, что глобальное восстановление деревьев является наиболее эффективным решением проблемы изменения климата, попросту неверно и опасно с научной точки зрения».

Кроме того, далеко не все деревья одинаково эффективно поглощают углекислый газ. Если в самом деле высадить такой массив деревьев, то на Земле почти не останется не лесной территории. Исчезну т пастбища и посевные, фермы и луга — нам попросту негде будет выращивать пищу. В итоге человечество столкнется с новым, продовольственным кризисом.

Впрочем, все сходятся в одном — леса Земли нужно восстановить хотя бы отчасти. В 2015 году ученые подсчитали, что во всем мире ежегодно вырубаются около 15 миллионов деревьев, и мы уже потеряли 46% от всего древесного массива. Да, новые леса не решат проблему окончательно, но в значительной степени будут способствовать ее замедлению. Элон Маск пообещал пожертвовать $1 млн на эту кампанию и даже изменил свое имя в Твиттере на Treelon. Генеральный директор Twitter Джек Дорси последовал его примеру с собственным залогом в $150 тыс., не говоря уже про множество активистов по всему миру. Так что у #TeamTrees есть все шансы на успех — пожелаем им удачи!

Автор K-News