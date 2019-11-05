Таджикистан передает Узбекистану 300 гектаров земли вместе с месторождением золота — СМИ

Таджикское издание «Фараж” со ссылкой на свой источник сообщило, что Таджикистан на основе двухсторонних договоренностей передает Узбекистану 300 гектаров земли.
Они на данный момент относятся к Матчинскому району Согдийской области.
Источник «Фараж” утверждает, что на территории этих земель находится и месторождение золота, которое в последние годы разрабатывалось таджикско-канадским совместным предприятием «Апрелевка”. Месторождение находится около села Оби Шифо в сельском джамоате Навбахор.
Источник «Фараж” сообщает, что «на тех 300 гектарах земли, которые будут переданы Узбекистану, последние 10 дней идут работы по оцеплению местности стальной сеткой.”
Глава земельного комитета Согдийской области Джамшед Умарзода в телефонном разговоре с корреспондентом «Фараж” сообщил, что «сейчас данный вопрос находится на стадии рассмотрения и только правительство Таджикистана может комментировать эту тему.”
Автор K-News
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