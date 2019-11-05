Более половины американцев выступают за импичмент Трампа — опрос

Треть участников опроса выступила против идеи инициировать импичмент президента США Дональда Трампа.

55 процентов американцев выступают за выражение недоверия президенту США Дональду Трампу.

Опрос общественного мнения провели по заказу The Wall Street Journal и телекомпании NBC.



Четверть опрошенных считают, что оснований для отставки президента достаточно. Треть участников опроса выступила против идеи инициировать его импичмент. Они считают, что Трамп должен работать до истечения срока полномочий. Рейтинг одобрения работы Трампа составляет 43 процента и остается неизменным.

Ранее демократы начали процедуру импичмента. Они обвинили Трампа в том, что он давил на украинского коллегу Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.

Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена. Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.

sputnik.kg