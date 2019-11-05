В Москве ожидается аномально теплая погода

С конца прошлой недели на отдельной части России начало сильно теплеть. Это связано с воздушными потоками, которые идут из субтропического пояса Европы. В других же регионах РФ, наоборот, холод останется.

Москве ожидаются аномальные +13 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Как отмечает портал, в выходные большая часть европейской России все еще оставалась под влиянием холодного фронта, в частности, в Москве выпал снег. Но затем погода начала меняться.

"5 ноября столбики термометров в Москве могут преодолеть и рекордные +13 градусов. Затем теплая аномалия немного сократится — в четверг-пятницу после полудня будет +8…+9 градусов", — говорится в сообщении.

Отмечено, что в Симферополе в конце рабочей недели воздух прогреется до +23…+25, словно в июне. Да и сегодня будет около +21, что на 10 градусов выше климатической нормы. Потепление даже может вернуть на юг России купальный сезон, отмечает сайт.



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Как объясняет центр, дело в том, что в атмосфере над Русской равниной сформировались южные потоки. Они несут в регион воздушные массы из субтропического пояса Европы. Везде, куда он сможет пробиться, будет аномально тепло. Однако напор арктического воздуха тоже пока не слабеет. К середине недели во власти стужи останутся весь северо-запад России и верховья Волги.

Так, в Санкт-Петербурге на улучшение погоды рассчитывать не стоит. Со вторника осадки полностью перейдут в твердую фазу. Температура ожидается в диапазоне -1…+1 градус. На дорогах гололедица.



sputnik.kg