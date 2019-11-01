Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Президент Сирии Башар Асад охарактеризовал президента США Дональда Трампа как лучшего в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях — например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями, об этом он заявил в интервью гостелеканалам Сирии.
«Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: “нам нужна нефть”, “мы хотим избавиться от такого-то”, “хотим предоставлять услуги в обмен на деньги”. Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — заявил Асад.
Он отметил, что в целом президенты США являются преступниками, которые, тем не менее, иногда получают Нобелевскую премию мира, по факту лишь реализуя интересы лобби.
Источник: РИА Новости
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