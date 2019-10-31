Twitter вводит запрет на политическую рекламу

Социальная сеть Twitter объявила о намерении больше не публиковать политическую рекламу. Компания объяснила это решение тем, что подобные сообщения «должны быть заслужены, а не куплены».
Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, с 22 ноября в сервисе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы. Размещение политической рекламы в социальных сетях предоставляет несправедливое преимущество по сравнению с другими платформами, считают в Twitter. «Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги», — подчеркнул Дорси.
Конкурент Twitter, социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу. По мнению главы компании Марка Цукерберга, это дало бы преимущество политикам, представляющим истеблишмент, и тем из них, о которых пишут традиционные СМИ. Кроме того, у людей должна оставаться свобода выражения мнений, считает глава Facebook.
Ранее более сотни работников Facebook написали письмо руководству компании, в котором выступили против политики соцсети, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу.
21 октября Facebook обнародовал новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 года. В частности, соцсеть будет маркировать страницы медийных организаций «под редакционным контролем» того или иного государства.
Elgezit. kg
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