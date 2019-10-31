В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал. Зарыли "Яму"

Узбекский телеканал Sevimli TV приостановил показ турецкого сериала "Яма" ("Çukur"), который шел в эфире 16 месяцев.

По словам сотрудников телеканала, чиновники приказали приостановить показ сериала из-за боевых сцен.

Три месяца назад телеканал Zo"R TV прекратил показ еще одного турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda) по причине того, что картина "противоречит нормам истинного ислама и национальному менталитету узбеков".

Телеканал Sevimli TV объявил, что приостановленный несколько дней назад сериал "Яма" ("Çukur") больше не выйдет на экраны.

Этот сериал транслировался на телеканале Sevimli TV с 13 июня 2018 года. За этот период в эфир вышли два сезона сериала. Телезрители успели посмотреть 57-ю серию второго сезона.



"Я сторонник того, чтобы восстановили показ сериала "Яма". Я очень недоволен действиями телеканала Sevimli", –​ написал в своем комментарии один из пользователей Facebook"а.



29 октября сотрудник телеканала Sevimli TV заявил, что показ турецкого сериала приостановлен по причине "обновления эфирной сетки".



– Недавно мы внесли изменения в эфирную сетку. Поэтому пока не можем найти в сетке место для сериала "Яма", – сказал сотрудник телеканала.



Однако, по словам телезрителей, с 28 октября телеканал Sevimli TV заменил сериал "Яма" другим сериалом.

"Сотрудники телеканала обманывают всех. Вчера, когда я позвонил к ним, они сказали мне, что сейчас у них нет денег для покупки сериала... Неужели телеканал, который смог купить другой сериал, не нашел денег для приобретения сериала "Яма"?", – написал пользователь Facebook"а @FarruxSoyipov‎.

По словам одного из сотрудников телеканала Sevimli TV показ турецкого сериала "Яма" был приостановлен из-за большого количества боевых сцен.



– Я сам работаю в другом отделе. Насколько мне известно, кому-то из вышестоящего руководства не понравилось, что в сериале очень много сцен со стрельбой. Поэтому они приостановили показ этого сериала. Сейчас они обманывают телезрителей, который звонят в редакцию телеканала, обещая, что в скором времени показ сериала будет восстановлен. В день в редакцию телеканала поступает большое количество звонков. Не у всех дома есть Интернет, чтобы посмотреть этот сериал в Ютубе. За прошедшие полтора года они привыкли к этому сериалу. Телезрителей обидело, что телеканал внезапно приостановил показ турецкого сериала, – сказал один из сотрудников телеканала.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда узбекистанские телеканалы обрывают показ сериалов.



К примеру, три месяца назад телеканал ZO’R TV приостановил показ турецкого сериала "Черная любовь" ("Kara Sevda").



Первый раз показ этого сериала был приостановлен 16 февраля 2018 года по приказу премьер-министра Абдуллы Арипова. Второй раз показ сериал был приостановлен также по приказу главы узбекского правительства.

Показ турецкого сериала "Двор" ("Avlu") на телеканале ZO’R TV также вызвал много возражений в узбекском сегменте соцсетях. После этого руководство телеканала было вынуждено перенести показ сериала на более позднее время.

Источник - centralasian.org

