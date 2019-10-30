Набросились толпой: в садике жестоко избили ребёнка. Видео

Очевидцы рассказали, что пострадавшему малышу досталось от одногруппников и воспитательницы, пишут СМИ.
В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.
Об этом случае, скорее всего, так бы ничего и не стало известно, если бы житель соседствующего с детским садом дома не снял происходящее из окна на видео. Снятые кадры молодой человек выложил в интернет.
— Сначала подумал, что детки играются, — рассказал автор видео Никита Макарьин. — Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребёнок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется.
Автор K-News
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