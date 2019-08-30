Новый глава МИД Украины собрался вернуть мир в Донбасс за полгода

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко отвел своей дипломатической службе полгода на восстановление мира в Донбассе, передает УНИАН.
«Сейчас не так важно, как мы это (возвращение людей на Донбассе к мирной жизни, — RNS) будем делать — через приглашение миротворческой миссии или путем выполнения ''Минска''. Критически важно другое — мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодовой срок», — заявил Пристайко во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.
Он отметил, что в настоящий момент Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.
Дипломат также заявил о необходимости Киеву учиться у своих зарубежных партнеров, «которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и интересах в вопросах безопасности». По его словам, именно поэтому Европе все труднее сохранять действие санкций против России, поэтому строится «Северный поток-2», а иностранные лидеры приезжают в Москву и «больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним».
29 августа Рада утвердила на должность министра иностранных дел дипломата Вадима Пристайко. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Ранее он занимал должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
источник: RNS
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