Минюст Казахстана опроверг возможность ареста активов страны в США

Марат Бекетаев уверен, что подобные публикации в прессе направлены на формирование определенного общественного мнения

Два года молдавский инвестор, владелец холдинговой компании «Ascom» Анатол Стати и его сын Габриэль судятся с правительством Казахстана за свои потерянные нефтедобывающие активы.

Осенью 2017 года инвестор впервые, выиграл арбитражный суд против РК. Тогда по решению суда были арестованы 21,5 миллиарда долларов США, находящихся на счетах Национального банка РК в американском «Bank of New York Mellon». Кроме того, акции стоимостью 5,2 миллиарда долларов в компании «KMG Kashagan B.V.», владеющей долей в консорциуме, разрабатывающем месторождение Кашаган на Каспийском море и принадлежащие Казахстану акции в 33 шведских компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов.

Судебные тяжбы продолжаются, правительство Казахстана то выигрывает в одном суде, то проигрывает в другом. На этот раз окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дела «Стати и другие против Республики Казахстан» и обязал Казахстан предоставить сведения об активах в США и за пределами Соединенных Штатов не позднее 8 ноября 2019 года.

В деловых изданиях появились публикации по решению окружного суда США по округу Колумбия. Министр юстиции Марат Бекетаев назвал их «тенденциозными»

«Эта публикация была сделана на основе пресс-релиза, который был обнародован самим Стати. Это означает что она, наверное, имеет тенденциозный характер. Потому что Стати – лицо заинтересованное. Он взял это решение и выдернул из контекста какие-то решения. Может быть интерпретацию какую-то придал. Он лицо заинтересованное и будет интерпретировать в свою пользу», - заявил министр журналисту Vesti.kg.

Он отметил, что в суд были вызваны два казахстанских госслужащих, которые дали показания.

«И это никакой не допрос – это открытое участие в качестве свидетеля, где они объяснили, что у Казахстана нет активов в США, и мы об этом сказали. При этом, суд в своем решении отметил: если эти активы есть, то вы должны об этом рассказать. Вот это чудесным образом было забыто. На самом деле у Казахстана нет коммерческих активов в США. Суд сказал до 8 ноября предоставить информацию», - сказал Бекетаев.

Министр подчеркнул, что Казахстан обжалует и это решение суда.

«Это только первая инстанция, есть вышестоящая инстанция. Но по сути можно сказать: активов нет. Есть здание посольства, есть резиденция посла, но эти активы - они некоммерческие, они защищены дипломатическим суверенным иммунитетом», - заверил он.

Марат Бекетаев уверен, что публикации в СМИ о возможном аресте всех активов Казахстана, находящихся за рубежом, направлены на формирование определенного общественного мнения.

«Им необходимо сформировать общественное мнение. Вы же журналисты и сами понимаете, о чем идет речь», - резюмировал глава минюста Казахстана, добавив, что перспективы по этому делу оцениваются как «хорошие».



VESTI.KG