В Бурятии семейная пара выплатила более 800 тыс. рублей, чтобы выехать в Кыргызстан

В Бурятии молодая супружеская пара выплатила 823 тысяч рублей, чтобы выехать в Кыргызстан.

Об этом 19 августа сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия (УФССП)

Согласно их данным, молодые люди работают по контракту в Канте. До работы за рубежом, они оформили кредит в «Сбербанке».

«Они исправлено вносили ежемесячные платежи из заработной платы, но после переезда в другую страну платежи прекратились», - говорится в сообщении.

Так, в службе судебных приставов, чтобы взыскать долг в отношении супругов были вынесены постановления, которые ограничивают право выезда за пределы России. При пересечении пункта пропуска на границе сотрудники погранслужбы сообщили им о невозможности возвращения в Кыргызстан из-за имеющегося ограничения.

«Приехав в Бурятию к родителям, должники сразу же обратились в службу судебных приставов, где им было разъяснено о необходимости оплаты долга для беспрепятственного возвращения в Кыргызстан», - сообщили в УФССП.

После разъяснения норм законодательства должники внесли долг в размере 823 тысяч рублей на депозитный счет службы судебных приставов. «На основании платежного поручения, ограничительные меры в отношении супругов были сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - отметили в службе судебных приставов.

Бишкек (АКИpress)