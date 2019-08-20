В Бурятии семейная пара выплатила более 800 тыс. рублей, чтобы выехать в Кыргызстан

В Бурятии молодая супружеская пара выплатила 823 тысяч рублей, чтобы выехать в Кыргызстан.
Об этом 19 августа сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия (УФССП)
Согласно их данным, молодые люди работают по контракту в Канте. До работы за рубежом, они оформили кредит в «Сбербанке».
«Они исправлено вносили ежемесячные платежи из заработной платы, но после переезда в другую страну платежи прекратились», - говорится в сообщении.
Так, в службе судебных приставов, чтобы взыскать долг в отношении супругов были вынесены постановления, которые ограничивают право выезда за пределы России. При пересечении пункта пропуска на границе сотрудники погранслужбы сообщили им о невозможности возвращения в Кыргызстан из-за имеющегося ограничения.
«Приехав в Бурятию к родителям, должники сразу же обратились в службу судебных приставов, где им было разъяснено о необходимости оплаты долга для беспрепятственного возвращения в Кыргызстан», - сообщили в УФССП.
После разъяснения норм законодательства должники внесли долг в размере 823 тысяч рублей на депозитный счет службы судебных приставов. «На основании платежного поручения, ограничительные меры в отношении супругов были сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - отметили в службе судебных приставов.
Бишкек (АКИpress)
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