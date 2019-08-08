Недоверчивость принесла старику миллионы долларов

Житель американского штата Орегон едва не упустил крупный выигрыш в лотерею из-за невнимательности внучки.
Об этом сообщает информационный портал UPI.
94-летний Уильям Боукер (William Bowker) вспоминает, как к нему в гости заглянула внучка и предложила проверить его лотерейный билет. «Она решила, что я участвовал в розыгрыше Mega Million, и начала обводить номера, которые совпадали с их выигрышной комбинацией, — объясняет американец. — Но я купил билет Game Megabucks. После того как она закончила, я решил перепроверить за ней, и слава богу. Я сорвал куш!»
Боукера смутило, что у Game Megabucks была призовая комбинация 14-32-41-43-44-47, однако его внучка отметила на билете совершенно другие числа. «Можно в этом убедиться, взглянув на лотерейный билет», — добавил мужчина. Недоверчивость принесла американцу 6,5 миллиона долларов (423,5 миллиона рублей).
Победитель решил разделить выигранные деньги между членами его семьи. «Мне 94 года, у меня уже все есть, — заключил Боукер. — Теперь мне выпал чудесный шанс помочь моим родным».
В феврале сообщалось, что жительница австралийского штата Тасмания стала победительницей лотереи на сумму 1,7 миллиона долларов (110,8 миллиона рублей по текущему курсу). Женщина чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета.
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