В Нур-Султане активисты взывают к Западу с требованием освободить политзаключенных

Несколько человек пришли 7 августа к зданию представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Нур-Султане с требованием освободить находящихся за решеткой людей, которых казахстанские правозащитники относят к политическим заключенным.

Около 20 минут они простояли рядом со зданием, держа в руках портреты десятков осуждённых и оказавшихся под следствием лиц, а также баннер с надписью: «Свободу политзаключенным».

— Мы поднимаем острую проблему — это незаконно задержанные по политическим мотивам казахстанцы. Убедившись в том, что наша власть, руководство, суды, сотрудники МВД нас не слышат, мы решили прийти к стенам ООН, чтобы большое количество западных организаций узнали о проблеме Казахстана, узнали, какая демократия у нас существует, — сказала одна из участниц акции.

Собравшиеся скандировали: «Бостандық!» («Свободу!») Они выступили за освобождение бывшего главы национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, который более 10 лет сидит в тюрьме после приговора по делу о коррупции; Арона Атабека, осуждённого после Шаныракских событий 2006 года на окраине Алматы (когда люди оказали сопротивление попыткам властей снести их дома как «незаконно построенные»); активиста из Атырау Макса Бокаева — участника митинга 2016 года в Атырау против правительственной земельной реформы; фигурантов дела о «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева и других. Участники акции говорили также о находящихся под следствием и помещенных в СИЗО в разных городах людях, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенного и признанного казахстанским судом экстремистской организацией движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, создано экс-банкиром и критиком властей Мухтаром Аблязовым, живущим с 2009 года за рубежом), — многодетной матери Оксане Шевчук, матерях-одиночках Жазире Демеуовой и Гульзипе Джаукеровой из Алматы, жителях столицы Серике Жахине, Гульмире Халыковой, а также Акмарал Керимбаевой. Они также высказались за прекращение уголовного преследования Серикжана Билаша, лидера незарегистрированной организации «Атажұрт еріктілері» (поднимавшей проблемы притеснений этнических меньшинств в Синьцзяне), которого обвиняют в «возбуждении розни».