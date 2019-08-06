Взрывы на оружейном складе в России прекратились, 12 человек госпитализированы

Российское государственное новостное агентство ТАСС сообщило, что власти Красноярского края России утром 6 августа заявили, что взрывы на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратились.

«Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет. Взрывы прекратились», — заявила администрация.

12 человек госпитализированы после серии взрывов на оружейном складе 5 августа на территории воинской части в Сибири. Эвакуированы жители населенных пунктов в радиусе 20 километров.

Министерство обороны России заявило 5 августа, что для борьбы с огнем на арсенале в Красноярском крае задействовало 14 дистанционно управляемых роботов. Администрация Ачинского района Красноярского края сообщила об эвакуации 11 тысяч человек.

На кадрах, распространенных в Сети, виден крупный взрыв на горизонте, вслед за которым появляется густой черный дым.



«Русал», крупнейший за пределами Китая производитель алюминия в мире, заявил, что в качестве меры предосторожности приостановил работу на своем алюминиевом заводе в Ачинском районе и эвакуировал весь персонал, кроме ключевых сотрудников. Завод расположен примерно в 30 километрах от воинской части, где произошли взрывы.