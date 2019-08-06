Китай предостерёг политиков США от вмешательства в дела Гонконга

Гонконг принадлежит Китаю, и Пекин даст решительный ответ на любые действия, наносящие ущерб китайскому суверенитету – с таким заявлением выступил во вторник представитель МИД Китая по делам Гонконга.
Отвечая на высказывания спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, китайский дипломат потребовал немедленного прекращения контактов американских политиков с сепаратистами Гонконга.
Гонконг, специальный административный район КНР, один из ведущих мировых финансовых центров, до 1997 года был британской колонией. В последние месяцы здесь происходят массовые выступления городского населения против растущего влияния Пекина. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией.
Сепаратистски настроенные гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.
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