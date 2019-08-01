Трамп предложил Путину поддержку в тушении лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Как утверждается, разговор состоялся по инициативе Белого дома.
"РИА Новости" пишет, что Путин поблагодарил Трампа за предложение. Российский лидер сказал, что примет помощь, если это будет необходимо. Отмечается, что Путин назвал предложение США залогом восстановления полноформатных отношений между странами.
Американская сторона телефонный разговор президентов пока не прокомментировала.
Ранее в среду Путин распорядился привлечь к тушению лесных пожаров в Сибири Минобороны. При этом ещё несколько дней назад губернатор Красноярского края Александр Усс объяснял, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", – заявил чиновник.
В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии продолжаются лесные пожары на больших территориях. По последним данным, их площадь превысила три миллиона гектаров, сообщает "Сибирь.Реалии". Смог от пожаров достиг Поволжья и Казахстана.
Западные СМИ называют ситуацию с пожарами в России беспрецедентной.
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