После субботней акции в Москве суды арестовали 40 человек

За первый день судов над задержанными на несогласованной акции в центре Москвы вынесено сорок постановлений об аресте.
Самый большой срок получил задержанный в прямом эфире ведущий "Навальный Live" Владимир Милов, ему назначили тридцать суток.
На пятнадцать суток арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ещё трёх человек. Остальные получили от трёх до тринадцати суток ареста, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Среди арестованных - незарегистрированные кандидаты Илья Яшин и Константин Янкаускас. Они получили 10 и 7 суток соответственно.
По данным на утро вторника, московские суды оштрафовали 79 человек на общую сумму более миллиона рублей. Как минимум в трёх случаях суды назначали крупный штраф в 150 тысяч рублей. Такую сумму, в частности, взыскали с участницы Pussy Riot Марии Алёхиной.
В Мосгорсуде заявляют, что после субботней акции в суды российской столицы поступило более двухсот протоколов об административных правонарушениях. Одному из задержанных предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в ОМОНовца мусорную урну. Он признал вину и арестован до 27 сентября.
27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.
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